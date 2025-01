María Pía Copello remeció las redes sociales al compartir una publicación donde hizo una gran revelación, su deseo de tener un cuarto hijo con su esposo Samuel Dyer. No obstante, este deseo no se logró a realizar y la empresaria contó el motivo para no volver a salir embarazada, pero no cerró en su totalidad la posibilidad de tener otro bebé.