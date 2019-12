Katty García es vista con un hombre y su expareja Karim Vidal arremete contra ella

¡No se lo perdona! La expareja de la modelo y bailarina Katty García, Karim Vidal desató toda su molestia en Instagram después de que la ‘Toñita’ no le permitió ver a su hijo en estas fiestas.

“Si fuiste o si eres o serás (bandera lgbt) ese es tema que no me importa, si estás confundida o tienes problemas de personalidad da igual, el detalle que se le olvidó es que trajimos un niño al mundo en una familia homoparental que él no la eligió. Fuimos nosotras y la ley dice que no hay manera de cambiarle la vida a un bebé tan abruptamente.

No puedes decirle ve con tu mamá por dos años y luego decirle qué?? Eso es maltrato infantil, si no que me respondan todas aquellas mujeres separadas que no permiten que al día siguiente sus hijos vivan con la persona que su madre o padre les fue infiel…

Y dolida no estoy! Pero sí muy triste porque tengo 56 días sin ver a mi hijo. Sin poder besarlo, abrazarlo o me duele el ama, drama.. llámalo así está bien te dejo.

Pero las mentiras solitas se caen y poco a poco sale a la luz todo, no me da vergüenza ser LESBIANA, lo que me daría vergüenza es lastimar engañar, utilizar a otros… si todos los programas de tv me entrevistaron para preguntarme como era mi vida contigo, los invito que me pregunten cómo es mi vida sin mi bebé que tanto amo.”, fue el mensaje que escribió la joven en su cuenta de Instagram.

¿Katty García celebró Navidad con su nueva pareja?

La joven Katty García se mostró muy feliz junto a su nueva pareja al lado de un árbol navideño. Horas después de la publicación, su expareja publicó el mensaje en Instagram.