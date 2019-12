Hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral sorprende cómo han cambiado [FOTOS]

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral se convirtieron en los años 90, una de las parejas más queridas y famosas que se lucían en cada evento. Aunque su matrimonio llegó a su fin siguen en contacto por sus hijos quienes ya lucen todos unos jóvenes.

El actor aprovechando sus vacaciones, se fue de viaje con su familia, asombrando desde su cuenta de Instagram al mostrar cómo José Eduardo ha crecido y luce igual al galán de telenovelas.

¿Por qué se separó Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral?

La intérprete de Soraya Montenegro de 'María la del barrio', confesó en su momento, lo difícil que fue separarse de su primer esposo con quien tuvo un romance de cinco años y nacieron sus menores, José Eduardo y Roberto Miguel.

"Con Eduardo fueron tres años, claro que sufrí muchísimo y al mismo tiempo pensé que él no se había enamorado del todo y no lo puedes aceptar".

A su vez, expresó, "fui a muchísimas terapias, distintas, busqué mucho la biblia, en la iglesia, el sacerdote, mi mamá, mis amigos, todo lo que me producía cosas buenas porque estaba muy joven; yo tenía como 27 años, me había casado a los 24. Mis hijos tenían tres años, él (Eduardo) era una estrellotota y yo también con toda la vida por delante, y se me cayó de sopetón”.

¿Cómo luce el hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral?

Por medio de las redes sociales, el joven ha conquistado a los fanáticos de sus padres al heredar el mismo porte y talento de ellos. Pero con la reciente publicación de Santamarina, el mayor de 18 años se robó corazones.

Eduardo Santamarina en Instagram junto su hijo

El actual esposo de Mayrín Villanueva, describió la imagen de su primogénito halagando la belleza de su hijo. “Uuufffff aquí con mi hijo Eduardo, el alumno superó al maestro. Te Amo Eduuuuuuu”.

¿Cómo se conoció Eduardo santamarina a Itatí Cantoral?