A los 11 años, para ser precisos. "Tengo la misma dermatóloga desde entonces, su nombre es Rhonda Rand", comenta Angelina. "Mi madre me llevó cuando era niña, después de mi primera cicatriz. Ella siempre me ha animado a mantenerme lo más natural posible, y eso ha sido de gran ayuda para mí." Una filosofía que parece haber adoptado por completo, ya que su rutina de cuidado personal sigue siendo sencilla y natural.

Angelina domina el arte de destacar lo justo y necesario. Fiel a la regla de elegir un único rasgo para resaltar, comenta: “Me maquillo los ojos oscuros o los labios rojos, pero nunca ambos”. Consciente de sus facciones marcadas, evita exagerar para no caer en un estilo demasiado cargado. Además, no teme tomar las riendas de su propio maquillaje cuando la situación lo exige: “Prefiero depender de mí misma. Un poco de corrector para las ojeras es todo lo que necesito para sentirme cómoda”, asegura.

Aunque su rostro ha inspirado innumerables visitas a clínicas estéticas, Angelina se mantiene fiel a su apariencia natural. “Nunca me he sometido a cirugías y no creo que lo haga”, confesó al *Daily Mail*. Sin embargo, respeta las decisiones de los demás: “Si eso hace feliz a alguien, lo apoyo. Pero, en mi caso, no lo necesito”. Eso sí, ha recurrido a tratamientos con láser, como IPL (luz pulsada intensa), para tratar las manchas que aparecieron durante su embarazo, demostrando que su enfoque hacia el cuidado personal es equilibrado y sin excesos.