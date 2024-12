Angelina Jolie sigue consolidándose como un ícono del estilo, demostrando que los looks minimalistas pueden ser más cautivadores que aquellos con exceso de elementos. Durante la promoción de su nueva película, María Callas, en la que da vida a la legendaria cantante de ópera de origen griego y estadounidense, la actriz ganadora del Óscar ha deslumbrado en las alfombras rojas con una selección de atuendos exquisitos que reflejan su elegancia y sofisticación.



Desde lucir una melena rizada atrevida hasta un impecable traje negro, Jolie ha dejado claro su talento para reinventarse a través de la moda. Su última aparición en una proyección especial en Londres no fue la excepción, donde su elección de vestuario causó sensación, consolidándola como un referente de estilo para los looks festivos de la temporada decembrina.