La aparición de Tatiana Calmell con estas botas confirma que el 2025 será el año de la experimentación en calzado. Este diseño, a medio camino entre la función utilitaria y la estética conceptual, se ha convertido en una opción recurrente entre las celebridades y las pasarelas de renombre. Las botas polaina, con su silueta robusta y versátil, prometen elevar cualquier outfit, desde looks casuales hasta propuestas más elaboradas.



Calmell combinó las botas con un look totalmente negro, luciendo un top cruzado en corte corazón y una mini falda de cuero negro, presentando un look neutro y detalles minimalistas, dejando que el calzado fuera el protagonista absoluto de su look. Este enfoque no solo destaca su ojo crítico para las tendencias, sino también su capacidad de adaptarse a propuestas arriesgadas sin perder su esencia sofisticada. Con esta elección, Tatiana Calmell no solo reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes en la moda latinoamericana, sino que también pone en el radar global una pieza clave que promete dominar las calles y pasarelas en los próximos meses.