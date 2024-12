Alessia Rovegno ha demostrado una vez más por qué es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda . La modelo peruana, ganadora del certamen Miss Perú 2022, se adentró en una de las tendencias más codiciadas de la temporada: el estilo Matrix . En su última publicación de Instagram, Rovegno deslumbró con una gabardina de corte largo , combinada con botas maxi , un look que evocó inmediatamente la estética futurista y enigmática que popularizó la película de culto. Con un toque de elegancia y empoderamiento, la modelo ha sabido adaptar este clásico de los 2000 al street style actual, marcando su huella en la moda internacional. La gabardina, de largo exagerado y líneas estructuradas, ha ganado un lugar destacado en las pasarelas y en el armario de los fashionistas más destacados, y Alessia no ha sido la excepción. Esta prenda, que remite directamente al estilo Y2K , resurge con más fuerza que nunca, siendo una pieza clave en la evolución del street style en ciudades como Nueva York. Además de resaltar por su estilo único, Rovegno combinó su look con un vestido blanco chic , uniendo la sofisticación de la gabardina Matrix con un toque femenino, logrando un equilibrio perfecto entre la vanguardia y la elegancia clásica.

El estilo Matrix, nacido de la película de culto The Matrix, ha dejado una marca indeleble en la moda. Morfeo, uno de los personajes más icónicos de la película, popularizó el look con su largo abrigo negro, convirtiéndolo en un símbolo de la estética futurista. Hoy en día, la influencia de este estilo sigue vigente, con la gabardina como la prenda estrella en las calles de Nueva York. En pleno 2024, el street style neoyorquino adopta el abrigo largo y masculino, combinado con botas XL, creando un look que fusiona lo retro con lo contemporáneo. Alessia Rovegno se ha sumado a esta tendencia con gran estilo, destacándose entre las it girls que saben cómo dominar las pasarelas urbanas, y demostrando que el estilo Matrix sigue siendo un must-have para esta temporada.