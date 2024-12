Las graduaciones escolares no solo son eventos importantes para los hijos, sino también una oportunidad única para los padres de celebrar un logro crucial en familia. Elegir el outfit adecuado para esta ocasión es fundamental, ya que refleja respeto por el evento y resalta el orgullo hacia el logro de los hijos. Para un look perfecto, se deben considerar los colores y estilos que armonicen con la formalidad del evento. Vestidos enterizos, conjuntos de dos piezas o pantalones de cortes clásicos son excelentes opciones para proyectar sofisticación.



Los tonos neutros como blanco, beige o pastel suelen ser preferidos por su versatilidad y elegancia, pero no hay que subestimar la fuerza de colores más vivos, siempre que estén bien equilibrados. María Pía Copello y Ethel Pozo son un ejemplo claro de cómo destacar en una graduación con looks acertados y elegantes que captan miradas y reflejan estilo personal.