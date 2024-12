Ethel Pozo, conductora de televisión y actriz, no solo es conocida por su carisma en la pantalla, sino también por su impecable estilo fashionista. Esta Navidad, la hija de Gisela Valcárcel ha demostrado una vez más por qué se convierte en referente de moda, luciendo con gran elegancia un vestido perfecto para esta temporada de días festivos. Si bien en estas fechas los colores pueden variar, el rojo ha ganado fuerza como el tono de la temporada, especialmente en Navidad, siendo asociado al amor y la calidez que representa esta festividad. Con cada look que comparte en sus redes sociales, especialmente en Instagram, Ethel no solo marca tendencia, sino que también genera un enorme interés entre sus seguidores.



Esta vez, optó por el color rojo, una elección clásica en las festividades navideñas. Sin embargo, el hecho de que Ethel Pozo lo lleve con tanta frecuencia resalta la conexión entre su estilo personal y las vibrantes tradiciones de la Navidad. En un año en el que las pasarelas internacionales han apostado por este tono, ella no se queda atrás, llevando la tendencia con sofisticación y, al mismo tiempo, añadiendo su toque personal que siempre la distingue.