Tatiana Calmell del Solar se encuentra en la recta final de su preparación para el Miss Universo 2024, que se llevará a cabo el 16 de noviembre en la emblemática Arena Ciudad de México. A sus 30 años, esta talentosa modelo y empresaria ha logrado destacar en múltiples facetas, no solo por su indiscutible belleza, sino también por su carisma y la versatilidad que demuestra en cada uno de sus looks compartidos en redes sociales.



Desde su coronación como Miss Perú 2024 el pasado 9 de junio, Calmell ha sido una figura destacada en el mundo del modelaje y la actuación. Su camino hacia la final del certamen ha estado marcado por una serie de apariciones memorables, donde ha optado por diseños de renombradas firmas peruanas que reflejan su estilo único y su conexión con la cultura local. Estos atuendos no solo resaltan su elegancia, sino que también cuentan historias sobre la riqueza y diversidad del Perú.

Diseñadores peruanos en el Miss Universo

De los Santos

La marca De los Santos, creada por Víctor Montalvo y Danilo Martínez, ha sido fundamental en su vestuario. Esta firma se destacó al crear un look inspirado en la bandera peruana para el el según día de su estadía en México. Este look ha sido uno de los más destacados por el impacto visual por la magnitud de si diseño que marca gran tendencia en la moda actual.



De los Santos también presentó un look más casual pero igualmente impactante, un look total denim con bordes trenzados, un top sensual y un pantalón de corte sirena. Además, creo para la Miss una maxi chaqueta dorada de manga tres cuartos, adornada con aplicaciones en lentejuelas que acentuaron la elegancia de Calmell en la pasarela.

Miguel Rimachi Vizcarra

El reconocido diseñador, asesor de imagen y confeccionista peruano Miguel Rimachi Vizcarra ha creado un espectacular vestido nude para Tatiana Calmell, quien representa a Perú en el Miss Universo 2024.



Este diseño se destaca por su elegancia y sofisticación, pensado meticulosamente para resaltar el brillo que emana una verdadera miss. El vestido, ceñido al cuerpo, está adornado con perlas blancas que añaden un toque de lujo y distinción, reflejando la esencia de la belleza clásica.El diseño incluye un cuello alto que aporta un aire de majestuosidad y formalidad, ideal para un evento de tal magnitud.

Malika

La marca de moda peruana Malika, que reúne a talentosos diseñadores como Jimena Mujica y Pamela Gonzáles, ha sido clave en la creación de looks impactantes para Tatiana Calmell en el Miss Universo 2024.



En esta ocasión, Tatiana deslumbró con un conjunto casi total black que resalta su estilo audaz y moderno. Su atuendo incluyó una camiseta de diseño asimétrico que aportó un toque contemporáneo, junto a una falda corta negra que acentuó su figura. Para completar el look, eligió unas botas negras altas que no solo le dieron altura, sino que también proyectaron confianza y empoderamiento.

Alfredo Barraza

Tatiana Calmell ha deslumbrado en el Miss Universo 2024 con un atuendo vintage en tonos rojizos, diseñado por Alfredo Barraza.



Este look incluye un chaleco distintivo con dos dragones bordados que escupen fuego, simbolizando fuerza y poder, y está decorado con aplicaciones de pedrería que añaden un toque de glamour.Para complementar el chaleco, Tatiana eligió una falda corta de estilo sastre que crea una silueta elegante y moderna. Además, combinó su look con una cartera chic y lentes negros, que aportan un aire de misterio y refuerzan su imagen segura y estilizada.

León Atelier