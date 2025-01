En esa línea, las amistades de Pamela López no tardaron en celebrar su participación etiquetándola en fragmentos del video musical. Entre risas y comentarios, ella misma compartió uno de los clips con una singular frase: "No saben quién vino ayer" , dejando abierta la posibilidad de que estuviera haciendo una referencia a su expareja, aunque sin confirmar nada.

López no solo sorprendió con su frase inicial, sino que también se unió al estribillo del tema junto a Marisol y Leslie Shaw, cantando con emoción:

"¡Dile que no! ¡Fuera de aquí! ¡Dile que no, que no! (...) A la calle, por tramposo, no le creas por mentiroso. ¡Que se vaya con la otra, esa rata a nadie le importa!"