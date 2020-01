Magaly llamó "bataclana" a Jossmery Toledo y ella la encaró con fulminante respuesta

Luego que Magaly Medina criticara a Jossmery Toledo, conocida por un polémico video de TikTok, la policía no dudó en responder a la conductora de TV, quien - además - la llamó "bataclara".

Como se recuerda, la conductora de televisión emitió en su programa un informe donde se revela lo que cobra Jossmery Toledo por un post en Instagram.

La producción se comunicó con la manager de Toledo, quien no dudó en darle una serie de preios, los cuales oscilan del mil a 800 soles.

“Yo me siento tranquila con ustedes, porque los regalos que me hicieron llegar los recibí con mucho amor y sin cobrarles un sol, y lo seguiré haciendo como siempre. Ahora, si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria ¿no? y no vivir en San Juan de Lurigancho, en zona roja”, escribió en su historia de Instagram.

“Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerles una entrevista, cosa que no puedo declarar por el momento y menos lo haría para ese programa”, acotó la joven.

Asimismo se refirió al calificativo de Magaly Medina, quien la llamó "bataclana".

“Batacalana como me llamaron, mejor no sigo opinando. Me ahorro mis comentarios para cuando pueda declarar”, señaló.