Antonio Pavón hace dramático pedido por su hijo y grave acusación contra Sheyla Rojas

Antonio Pavón confesó que se encuentra muy preocupado por la salud de su hijo, pues no continúa asistiendo a sus citas médicas en Estados Unidos. Además, indicó que Sheyla Rojas lo tiene al cuidado de una nana mientras ella se "dedica a viajar con hombres desconocidos".

“Extraño mucho a Antoñito. Su mamá (Sheyla Rojas) le prohíbe venir (a España) a pasar vacaciones con mi familia. Estamos muy preocupados por él”, indicó en un principio para el diario Trome.

“Se la pasa (Antoñito) siempre en casa con una nana y nadie lo lleva a sus consultas médicas. Ha faltado en varias ocasiones”, acotó el español, quien espera que las autoridades hagan algo al respecto por el bienestar de su hijo.

“Yo tengo las citas del doctor de Estados Unidos y nadie lo lleva. Tenía que ir, desde que nació lo llevé con su abuela o mi papá, pero desde que estoy en España nadie lo lleva. Ojalá un juez tome cartas en el asunto y ponga una pronta solución”, indicó.

Antonio Pavón contó que en más de una oportunidad se ha ofrecido a quedarse con el prqueño y a llevarlo a sus controles, pero Sheyla Rojas se ha negado y no quiere conciliar.

“Se dedica a viajar con hombres desconocidos (...) Nadie entiende qué está pasando. Me da igual lo que haga con su vida. Solo nos preocupa Antoñito. Su mamá no está. Sheyla no lo cuida”, señaló.