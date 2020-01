Thamara Gómez y su fulminante respuesta a Rodrigo González por criticar su físico

Luego que Rodrigo González difundiera una foto de Thamara Gómez donde se le ve cómo era antes de operarse, la cantante de Puro Sentimiento no dudó en responderle.

La joven se río del tema, pero también aprovechó para hcer una aclaración.

“Ya para terminar este tema, porque he visto muchísimos mensajes que me preguntan esto ya hace buen tiempo. Ahora último me han sacado una foto que de verdad me da risa. En ese tiempo tenía 12 o 13 años, una niña que se engordó feo. Ya para terminar esto, las únicas dos operaciones que me he hecho son: la nariz y mis ‘bubis’. Ya está claro y no me jo...”, indicó la joven en una de sus historias de Instagram.

Además, dejó claro que iba a hacer caso omiso a las críticas, pues puede hacer lo que ella quiera con el dinero que gana trabajando.

"Si ya saben, si tú trabajo, te sacas el ancho, cómprate la ropa que tú quieras, opérate lo que quieras, para eso trabajas", acotó.