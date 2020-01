Zambrano enviaba mensajes de amor a su esposa antes de exponerse su infidelidad

Luego que se difundiera un video en el programa de Magaly Medina, donde se le ve al futbolista Carlos Zambrano con otra mujer; la esposa del deportista, Marcia Succar, decidió eliminar las fotos que tenía con él en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, antes de le Zambrano pusiera en privada su cuenta de Instagram, se pudo ver los mensajes de amor que el futbolista le dedicaba a su esposa.

En una se puede ver cómo el deportista le agradece a su esposa sus muestras de cariño y en otro donde se les ve a ambos muy sonrientes.

“¡Feliz día de San Valentín! Esposita gracias por tremendo detalle (mostrando su obsequio). No piensen que yo le regalé, ella me regaló a mí. Te amo a ti y a mis reinitas más”, escribió el futbolista.

Como se recuerda, las cámaras de Magaly Medina captaron a Carlos Zambrado disfrutando de una fiesta en un yate junto a una mujer de forma muy cariñosa.

Tras este escándalo, Carlos Zambrano y Marcia Succar decidieron poner en privado sus redes sociales.

Magaly Medina mostró también unas imágenes donde se le ve a los amigos de Carlos Zambrano tratando de negociar con los reporteros del programa, con el fin de que no salga lo grabado.

"Nosotros no le hacemos nada a la gente, son ellos, él, el jugador irresponsable dueño de sus actos (...) Yo no lo obligo a Carlos Zambrano ir a beber con una mujer, que no es su mujer”, indicó Magaly Medina.