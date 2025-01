La cantante de cumbia explicó en sus historias de Instagram que este retoque fue una decisión pensada desde hace tiempo, buscando lograr un aspecto más rejuvenecido. “Hoy me tocó visita con el doctor, él me ve siempre mi carita. Y ahora me voy a hacer unos arreglitos que, la verdad, hace tiempo los quería hacer para que mi carita se vea más perfilada. Me encantó, porque se ve súper sutil”, dijo desde el consultorio para mostrar los resultados.