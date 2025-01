Aunque la conductora de ‘Préndete’ afirmó que no le molesta que su expareja y la cantante trabajen juntos, su sorpresa inicial y algunos gestos no pasaron desapercibidos para sus seguidores, quienes especulan sobre lo que realmente piensa la también presentadora de radio. Tarazona, quien mantiene contacto con Domínguez por el bienestar de su hijo, evitó mayores comentarios, dejando que cada quien saque sus propias conclusiones.

Al ser consultada por el programa de ‘Metiche’ sobre lo que piensa al respecto, esta lució sorprendida, pero no titubeó en responder: “La verdad, no tenía ni idea, no sé de qué hablan. Pero, si es chamba, la chamba no se le niega a nadie”, comentó.