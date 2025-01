Tommy Hilfiger pierde en Indecopi contra emprendedor peruano y cuenta cómo quisieron comprar su marca: "Me ofrecieron 20 mil soles"

“Hicimos lo que nos mandan la ley, las normas y todo, y en el transcurrir de los días me llega una notificación. La marca Tommy Hilfiger se opone a que yo patente mi marca, fue creación mía para llegar al loguito, todo eso me ha demorado como medio año, claro, ellos han argumentado una mala fe. Yo cuando empecé a patentar mi marca, siempre he investigado que alguien se parezca, estoy haciendo daño a alguien y veo que no”, relató el emprendedor.

“Nosotros nunca hubo esa mala intención, los colores, por ejemplo el azul que me da seguridad en mi trabajo que estoy haciendo. El rojo, el sacrificio que yo he pasado durante el tiempo, me he cortado la mano, me he cocido el dedo y el blanquito del triángulo, dije algún día voy a tener paz cuando esté un poquito más arriba”, explicó Espinal.