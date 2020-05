Yaqoob responde a críticas de Magaly: “Llegó al límite su odio y maldad”

Yaqoob Mubarak famoso por sus ayudas sociales a muchas familias peruanas, fue cuestionado por Magaly Medina luego de presentar un informe de su programa donde revelaba que sus ingresos no serían los millones que muchos creían.

Ante ello, el filántropo se pronunció desde su cuenta de Instagram, respondiendo con un contundente mensaje.

Yaqoob Mubarak en Instagram responde a Magaly Medina

El árabe utilizó su red social para hacer su descargo compartiendo la página de Facebook donde se atacaba a la figura de ATV por publicar denuncias en contra de Yaqoob.

El extranjero posteó la publicación de la página social de “César Hildebrandt presidente 2021” donde se tildaba a Medina, como una periodista que llegó al límite de su "odio y maldad".

A su vez, en la plataforma digital se señalaba que la conductora de televisión manchaba la reputación y el buen nombre del empresario.

¿Qué decía el mensaje compartido por Yaqoob Mubarak?

El mensaje indicaba: “Magaly Medina llegó al límite de su odio y maldad con tal de conseguir rating, no le importa destruir a quien se le ponga en su camino. Ahora le tocó el turno del árabe Yaqoob Mubarak (un filántropo extranjero que tuvo el pecado de tener un cariño especial por la gente de nuestro Perú) conocido por ayudar a un niño trujillano y a muchos peruanos de escasos recursos".

El comentario que continúa fue suscrito por el árabe quien no mostraría su posición de rechazo ante el informe periodístico que se expuso hace unos días.

“Inclusive la pandemia del coronavirus no fue un obstáculo para que él siga ayudando ya que siguió repartiendo víveres a las personas que ya no podían trabajar en esta pandemia, pero eso no le importó a la señora Magaly, pues ahora en sus programas solo se dedica acusar, difamar, despotricar injurias y todo lo que pueda salir de su boca con tal de destruirlo y verlo caído, expulsado o que finalmente se vaya del Perú. Por eso ahora los peruanos con ética decimos: No más Magaly Medina en nuestra televisión...", recalcó la página con fuertes palabras al final del texto.