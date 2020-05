¿Quién es la novia peruana de Yaqoob Mubarak? Exige explicación por Belén Estévez | VIDEO

El millonario árabe, Yaqoob Mubarak, se ha ganado el cariño de muchos peruanos por sus acciones de ayuda a diferentes familias vulnerables antes y durante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, no sería soltero como indicó en algún momento y es peruana, ¿quién es su novia?

¿Quién es la pareja de Yaqoob Mubarak?

De acuerdo a la investigación del programa de Magaly Medina, comentaron que su vida personal es un misterio al manifestar que su novia es peruana y vive en Dubai hace varios meses.

La pareja de Yaqoob Mubarak, se llama Sara Díaz y reveló que se conocieron en Chimbote. A su vez, contó que mantienen una relación sentimental hace un año.

Novia del millonario árabe le exige una explicación a Belén Estévez

La joven se mostró sorprendida al descubrir que el empresario estaría saliendo con Belén Estévez, luego que fue captado entrando al departamento de la argentina.

Ante ello, la novia de Mubarak le pidió a la bailarina explicaciones y desmienta los rumores,

“No sabía sobre esto (el ampay). Mira lo que a mí me molesta en realidad de todo esto, es que ella da a entrever que tiene algo con él. Yo tengo el comunicado que va a salir ahora, porque soy la primera persona a la cual ha tenido que enviar el comunicado. Eso también creo que debería salir la señora a aclararlo que no tiene ningún tipo de relación con él”, comentó.

Sara exigió un explicación pública por lo ocurrido. "Es que tampoco soy ciega, y no voy a poner las manos al fuero por nadie. Para encontrar a un mentiroso, hay que encontrar la verdad. Mira, ahorita no lo llames mi novio, de verdad no lo llames mi novio, porque el que tiene que salir a dar la cara es él”, agregó.

¿Qué dijo Belén Estévez?

En aquella ocasión que se difundieron las imágenes del árabe, no quiso hablar si tenía una relación con él.

No voy a aclarar absolutamente nada, discúlpame. Gracias por llamarme, te mando un beso”, mencionó Belén Estévez cuando le preguntaron sobre el tema.