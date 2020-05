Magaly Medina muestra pruebas y acusa a empresario árabe de engañar a necesitados

Magaly Medina dedicó su espacio de televisión para mostrar los supuestos engaños que viene realizando Yacoob Mubarak a la gente necesitada. La periodista compartió una serie de denunciadas de gente a la que le prometió ayudarla y hasta le hizo firmar documentos de confidencialidad, sin embargo, ahora el empresario árabe brilla por su ausencia.

Yaqoob Mubarak se ha sabido ganar el corazón de los peruanos tras dejarse ver como una persona solidaria con los más necesitados, aún más ante el brote de coronavirus.

Este es el caso de Tony Palomino, director de un albergue de ancianos “Los martincitos”, quien indicó que el árabe ofreció ayudarlos, sin embargo, nunca regresó.

“Cuando entró a la cocina les preguntó qué necesitaban, esta semana dijo que iban a tener cámaras frigoríficas. Desapareció, desde ese día nunca llegó, hasta hoy brilla por su ausencia”, explicó Paolomino.

Por su parte, Eder Campos, un joven de 25 años que tiene fibrosis pulmonar, indicó que tras contarle su historia, el empresario prometió brindarle apoyo, le pidió sus datos, números, dirección, y hasta la fecha no se ha comunicado con él.

“Él me dijo que iba a apoyar, me dijo nosotros te vamos a comprar una silla eléctrica, nunca hicieron nada, pero me hicieron firmar un acuerdo confidencial donde no podía denunciarlos", detalló.

La periodista se mostró indignada ante esta situación, pues señaló que Yaqoob Mubarak está jugando con las emociones de la gente. Asimismo, dudó de dónde viene el dinero que tiene el empresario chocolatero.