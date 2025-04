Samantha Batallanos le sonríe nuevamente al amor de la mano del cantante Álvaro Rod, quien la sorprendió con pasajes a París para que lo acompañe durante su gira europea junto a Armonía 10. La modelo no dudó en embarcarse en esta escapada romántica a la ciudad del amor, donde vivieron una velada inolvidable.

En medio del encanto parisino, la pareja no solo derrochó complicidad, sino también glamour. Ambos lucieron impactantes outfits total black, demostrando que el amor y el estilo pueden ir de la mano. Álvaro confesó que vivir este momento con Samantha fue “un sueño” hecho realidad.

En su romántica escapada a París, Samantha Batallanos sacó su lado más fashionista y conquistó las calles de la ciudad del amor con un look que respira elegancia moderna. La modelo apostó por un outfit total black, compuesto por un abrigo de peluche negro que aportaba dramatismo y sofisticación, combinado con una falda larga fluida que daba movimiento a su silueta. Para darle un toque aún más trendy, sumó uno de los accesorios más hot del momento: el gorro ruso, una pieza que se ha convertido en un must-have esta temporada invernal. El complemento estrella fueron sus lentes de sol, que no solo protegieron su mirada sino que añadieron ese aire de celebridad que París merece. Samantha demostró que sabe leer las tendencias y adaptarlas a su propio estilo glamuroso.

Por su parte, Álvaro Rod no se quedó atrás y demostró que la elegancia masculina también puede ser protagonista en París. El cantante apostó por un abrigo largo negro de corte clásico, que combinó con un pantalón tipo sastre en el mismo tono, logrando un match perfecto de sobriedad y sofisticación. Para romper la monocromía, eligió un polo gris que le daba un aire más relajado pero igual de chic. Como Samantha, Álvaro también incorporó lentes de sol, convirtiéndolos en el accesorio indispensable que terminó de sellar su look parisino. La pareja apostó por un estilo coordinado que no solo captó miradas, sino que reflejó que el glamour también puede ser una declaración de amor. ¡Un duo de alto impacto en la capital de la moda!