Aunque no ha dado declaraciones, su look habló por ella. A través de TikTok, deslizó una gran indirecta mientras imponía cátedra de estilo. El negro, símbolo de poder y resiliencia, no es casual: su presencia sigue siendo magnética, dejando claro que el estilo también puede ser una forma de empoderamiento.

El look de Ale Venturo fue una declaración silenciosa pero poderosa. Lució un vestido midi negro, ajustado y de corte asimétrico en los hombros, que equilibraba sofisticación con un toque provocador. Complementó su atuendo con botines negros, accesorios minimalistas y un bolso plateado, manteniendo la elegancia de un total black impecable. La imagen se difundió en Instagram, pero fue en TikTok donde su estilismo se volvió viral, acompañado de la canción “Just get your sh*t and go”, lo que despertó rumores sobre un posible mensaje dirigido a Rodrigo Cuba.