Al ser consultada sobre qué le atrae físicamente de Cueva, Franco respondió: "Físicamente, nosotros tenemos mucha piel. Físicamente tenemos mucha piel y eso no pasa con todas las personas". Esta afirmación sugiere una química única entre ambos, algo que, según ella, no había experimentado anteriormente.

La cantante enfatizó la singularidad de esta conexión al mencionar: "Esa conexión que cuando miras a una persona y solamente necesitabas mirarlo y ya, eso pasa. Eso así nomás no te pasa con cualquiera. Es más, nunca me había pasado". Estas palabras indican que, en sus relaciones previas, incluyendo la que mantuvo con Christian Domínguez, no había sentido una compenetración similar.

Además de hablar sobre su relación actual, Pamela Franco fue interrogada acerca del reciente compromiso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. Sin embargo, la cantante mostró desinterés en el tema, afirmando: "La verdad que no. Veo lo que me importa. Hoy por hoy lo que hagan otras personas, la verdad, no me interesa, en buena onda". Con estas palabras, dejó claro que su enfoque está en su propia vida y en las personas que ama.