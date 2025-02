"Sería mejor que pongas 'Franco' porque si no, no vamos a saber cuál Pamela es", dijo el humorista causando risas, lo que hizo que Franco decidiera levantarse abandonando la transmisión en vivo.

El popular ‘Aladino’ no dudó en respaldar a Pamela Franco y dejó en claro que su relación no debe ser comparada con el pasado. Con firmeza, el futbolista destacó que ambos han construido una nueva etapa juntos, lejos de experiencias anteriores.

"Estaba escuchando el programa y, como dijo Pamela, es el presente y el presente no se compara (…) Pamela) solo hay una", manifestó dejando en claro que no hay comparaciones con su expareja y la cantante.

“No he visto, veo lo que me importa. Hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda, no me importa. Mi vida gira alrededor de las personas que yo amo en este momento y de mi familia”, precisó.