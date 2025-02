Pamela Franco no se mostró sorprendida al ser consultada sobre el tiempo que Karla Tarazona compartió con su hija. Con total serenidad, la cantante afirmó que ya estaba al tanto de la situación y que no ve ningún problema en ello. Además, dejó claro que confía plenamente en Christian Domínguez, asegurando que él siempre velará por el bienestar de la pequeña.

“El papá hace su vida y no me meto en eso, sé que él cuida a su hija y bueno si involucra a las personas que decide, ya es su tema que le pertenece a él, no me interesa. Si la pareja de su papá tiene contacto con ella es porque yo lo permito. Confío que él siempre velará porque ella esté bien y punto”, dijo Pamela en entrevista con el diario Expreso.