"Por favor, averigüen. Yo soy la persona más interesada en poder divorciarme, ni siquiera se empezó ese tema. Aún no se ha avanzado el tema de los alimentos, menos el divorcio", declaró López, dejando claro que hasta el momento no existe un trámite legal en curso para finalizar su matrimonio con Cueva.

Asimismo, se pronunció sobre las declaraciones del futbolista, quien afirmó estar realizando depósitos en una cuenta del Banco de la Nación para cumplir con su responsabilidad económica hacia sus hijos. Pamela López desmintió esta versión y aseguró que no ha recibido ningún pago.

Ante las reiteradas preguntas sobre la relación de Cueva y el supuesto anillo de compromiso que habría entregado a Pamela Franco, López evitó hacer comentarios y sostuvo que no le interesa lo que haga su expareja en su vida sentimental.

"(No opino) Nada, me es indiferente, yo creo que eso es ya el tema de ellos", respondió con firmeza, dejando claro que no tiene intención de involucrarse en la vida amorosa de Cueva y Franco.