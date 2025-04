El cantante señaló que, a su parecer, la propia Marisol sería la causa del distanciamiento. Según él, su hijo y la pareja de este habrían decidido mantenerlo alejado para no generar roces con la intérprete de cumbia. “Estoy pagando injustamente. Yo creo que mi hijo, por no quedar mal con su mamá, porque la señora es muy autoritaria, ha decidido alejarse”, expresó.

Frente a estas acusaciones, Marisol decidió pronunciarse hace algunos meses, aclarando que no tiene injerencia en las decisiones que toma su hijo sobre la crianza del bebé. Enfatizó que ese tema no le corresponde directamente a ella.

“Hay cosas que yo no puedo hablar porque en realidad eso no me compete a mí”, dijo en su defensa. “Eso le compete a mi hijo y a su pareja, porque el bebé es de ellos, no mío. Entonces, yo no tengo nada que ver ahí”, sostuvo la artista.