Enero 2026 trae feriado largo en Perú: conoce qué día cae y quiénes descansan cuatro días

A medida que el 2025 entra en su recta final, miles de peruanos comienzan a organizar su agenda del próximo año, pensando en viajes, descanso y cómo aprovechar los primeros días del calendario. Enero de 2026 aparece como un mes clave, no solo por marcar el inicio del año laboral, sino por la posibilidad de combinar feriados y días no laborables para extender el descanso.

En el Perú, el calendario oficial distingue entre feriados nacionales —que aplican a todos los trabajadores con goce de haber— y los días no laborables, que son disposiciones excepcionales dirigidas principalmente al sector público. Estas diferencias resultan determinantes al momento de planificar vacaciones cortas o escapadas de inicio de año.

¿Qué feriados están confirmados para enero de 2026?

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 713, enero de 2026 contará con un único feriado nacional obligatorio: el jueves 1 de enero, fecha en la que se celebra el Año Nuevo. Este día es de descanso remunerado tanto para trabajadores del sector público como del privado en todo el país.

El hecho de que el feriado caiga en jueves despertó expectativas sobre la posibilidad de unirlo con días adicionales de descanso, especialmente en entidades del Estado, donde suelen aplicarse medidas complementarias para fomentar el turismo interno.

Viernes 2 de enero: día no laborable para el sector público

Mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo dispuso que el viernes 2 de enero de 2026 sea considerado día no laborable compensable para el sector público.

Esta medida busca incentivar los viajes dentro del país y dinamizar la economía local durante los primeros días del año. En el caso del sector privado, la aplicación de este día queda sujeta a un acuerdo entre empleador y trabajador, ya sea para otorgar el descanso o mantener la jornada laboral habitual.

Así se forma el feriado largo de enero 2026

Con la combinación del feriado por Año Nuevo (jueves 1) y el día no laborable decretado para el viernes 2, los trabajadores del sector público podrán acceder a un descanso extendido de cuatro días consecutivos, sumando el sábado 3 y domingo 4 de enero.

Este feriado largo convierte al inicio de 2026 en una oportunidad ideal para viajes cortos o actividades familiares, especialmente para quienes laboran en entidades estatales.

Eso sí, el Gobierno no ha declarado el martes 31 de diciembre de 2025 como feriado ni como día no laborable, por lo que esa fecha se mantiene como jornada laboral regular tanto en el sector público como en el privado.

¿Cómo funcionan los días no laborables en el Estado?

Los días no laborables son jornadas de descanso establecidas por el Ejecutivo que no generan pago adicional, ya que las horas dejadas de trabajar deben ser recuperadas posteriormente, según lo determine cada institución pública.

Durante estos días, los trabajadores reciben su remuneración habitual y la recuperación de horas se organiza internamente, sin afectar el salario ni generar beneficios extra.