Jazmín Pinedo rompe en llanto al ver a Gino Assereto sufrir por su hija | VIDEO

La conductora de 'Esto es guerra', Jazmín Pinedo, no pudo contener las lágrimas al ver a su expareja Gino Assereto llorar en vivo. ¿Qué pasó?

¿Por qué Jazmín Pinedo lloró por Gino Assereto?

El chico reality durante el programa confesó cómo le afectaba no estar cerca a su hija con la presentadora por el estado de emergencia ante el coronavirus.

La modelo al escuchar a Gino contando que Khalessi lloró porque no pudo darle un beso su papá por la pandemia, también se quebró.

Jazmín Pinedo le dedicó en vivo a Gino Assereto un emotivo mensaje

La figura de América TV, llorando aprovechó el momento para decirle al padre de su menor que era una maravillosa persona.

"Eres un papá maravilloso, por su puesto que es difícil para nosotros salir de la casa y ponernos en riesgo, pero tenemos una princesa que nos ama con todo el corazón”, sostuvo Pinedo.

Además, agradeció al integrante de EEG, haber tenido el cuidado de su primogénita en la cuarentena.

“A mí me ha tocado estar a cargo de mi hija todo este tiempo, te agradezco haberme dejado cuidándola. Te felicito, ellas están orgullosas. Papá, esta emocionado, Khale, las cosas no son fáciles para nadie, pero vamos a ser fuertes y valientes”, indicó.

Jazmín Pinedo le envió un mensaje a su hija

La joven le pidió a su pequeña que tenga paciencia porque la pandemia no durará para siempre. “Vamos a tratar que todo pase, ningún mal dura para siempre, en algún momento vas a poder abrazar a papá, sólo hay que tener un poco de paciencia”.

Por su parte Assereto le envió un mensaje a sus hijas.“Yo la amo con todo mi corazón, hijita sé que me estás viendo, te amo, créeme que para mí haber alejado de mis dos hijas porque ni siquiera la vive en Chiclayo pudo venir a estar conmigo, he aprendido tanto, he aprendido a querer aprovechar cada uno de los segundos cuando esté con ella”.