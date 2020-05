Paula Manzanal demanda a niñera por golpear a su hijo y robarle [FOTOS]

¡Imperdonable! La exchica reality Paula Manzanal acaba de sorprender a sus seguidores al revelar que acaba de hacer una denuncia en contra de la niñera de su hijo.

A través de sus historias de Instagram, la modelo menciona que la mujer denunciada no solo le ha venido robando en los últimos meses, sino que también habría golpeado a su niño, mientras ella se iba a trabajar.

"Déjenme contarles una triste historia. Uno deposita la confianza plena en una persona para darle el trabajo más preciado que es el de cuidar a tu hijo, ya que como toda madre emprendedora trabajo 24/7 y después de 2 meses y medio me entero que me roba" empezó diciendo Paula.

"Y digo ahora, ¿en quién puede confiar uno? Ahora me quedé sin nada y con un montón de trabajo acumulado. Que, sin vergüenza esta, encima una le da trabajo y le abre las puertas de su casa", mencionó la ex integrante de ‘Esto es Guerra’ en sus redes sociales.

Pero lo que más le molestó a Paula fue la violencia que la mujer habría hecho en contra de su hijito.

La modelo mostró una foto en donde se veía al menor con moretones:

"Siempre le creí que mi bebito se golpeaba de casualidad, pero ahora me cuenta la otra persona de servicio que esa rata de mujer no lo cuidaba bien mientras yo estaba en la oficina, y me lo maltrataba en mi ausencia. Al infierno y a la cárcel se irá", indicó.