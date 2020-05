Anahí da conmovedor campanazo de la victoria tras terminar quimios [VIDEO]

Tras culminar sus quimioterapias, Anahí de Cárderas recibió un emotivo homenaje de parte del equipo médico de la clínica en la que fue atendida. Además, tocó el tradicional campanazo de la victoria contra el cáncer y repitió: "Mi tratamiento he completado, aquí termino mi estadía. ¡Me voy a casa a celebrar!".

Este emocionante homenaje fue colgado por la propia actriz en su cuenta de Instagram, logrando la rápida reacción de sus seguidores. Anahí de Cárderas recibió las palabras de aliento de sus fans y las felicitaciones correspondientes.

Cabe señalar que la también cantante desde que se enteró que tenía cáncer se encargó de publicar cada paso que daba para su recuperación, con el fin de dar fuerza a las personas que estaban pasando por la misma situación.

Ya culminadas sus quimioterapias, la joven celebró su logró con el tradicional campanazo. En el video podemos ver a Anahí de Cárdenas muy emocionada, caminando por un pasillo mientras el cuerpo médico la aplaudía.

"Toque la campana y aún no puedo creerlo. Desde el día que llegue a la clínica ver esa campana no podía imaginarme como seria el día en que la toque y llegó. Todavía no se como me siento al respecto, por que el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy mas cerca a mi meta", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció el apoyo de sus amigos, familiares y de su novio.