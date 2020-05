Miguel Arce rechazó formar parte del reality ‘Guerreros’ donde estará Guty Carrera

Miguel Arce reveló que hizo el casting y fue seleccionado para formar parte del reality ‘Guerreros’ de Televisa, pero él decidió priorizar su pasión: la actuación.

“Fui a la audición y tuve conversaciones para ‘Guerreros’, pero no llegamos a un acuerdo y se me complicó porque tengo dos papeles protagónicos. No tengo nada en contra de los realities, estoy feliz que estén Guty y su novia. No tendría problema en ingresar si tuviera el tiempo disponible; además, le tengo mucho cariño al formato del programa”, declaró Miguel Arce a ‘Trome’.

Además, el actor peruano también contó cuáles son los proyectos de actuación en Perú. “Apenas acabe la cuarentena y abran fronteras tengo que ir a Perú a grabar ‘El club de los mandilones’, y en febrero protagonizaré otra película, que es sobre la historia del Cristo Morado y de corte dramático”.

Guty Carrera y su novia Brenda Zambrano forman parte de ‘Guerreros’

La productora peruana Pro TV vendió el formato de ‘Esto es Guerra’ a Televisa, por eso, la televisora mexicana se prepara para el estreno de este reality, el cual tendrá por nombre ‘Guerreros’.

Y Guty Carrera y su novia Brenda Zambrano formarán parte del reality mexicano y así lo anunciaron en sus cuentas de Instagram.

“Estamos muy felices y muy emocionados porque estaremos en Guerreros 2020”, contó la pareja a través de un video.

El hijo de Edith Tapia explicó que en ‘Guerreros’ estarán separados por equipos, Las Cobras y los Leones. “Estamos entrenando muy fuerte, lo vamos a hacer de la mejor manera, qué pasa si te toca en un equipo distinto al mío”, le preguntó a su novia.

“Van a ver en mí una faceta que no me conocían, me gustaría ser leona, pero yo me identifico con las cobras. Voy a hacer todo lo posible para robarte puntos”, mencionó Brenda Zambrano.

“Bebecitos ¿en qué equipo me quieren ver ?? LEONES O COBRAS empieza el 15 de junio por @micanalcinco a las 8:30pm”, agregó en su publicación de Instagram.