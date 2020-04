Miguel Arce piensa que se contagió de coronavirus en México

El actor mexicano Miguel Arce acaba de asombrar a todos sus seguidores al revelar que cree que se ha contagiado de coronavirus cuando trabajaba en la telenovela ‘Como Dice el Dicho’ en México.

Arce expresó que ha empezado a presentar síntomas de Covid-19 después de que se confirmara que varios trabajadores de Televisa han dado positivo al virus.

"Yo grabé ‘El Dicho’ con muchas personas, entre ellas Maribel Guardia, y ahí hubo gente que estaba contagiada. Por eso, cuando me enteré llegué a casa con un desconcierto y empecé a estornudar poco. Pero seguí con mi vida entrenando más fuerte. Y me cure a los dos días. Tuve una gripe leve”, indicó el artista para un portal de Ecuador, según indica el diario ‘El Popular’.

Miguel también resaltó que cumplió con su cuarentena para no contagiar a demás personas, en especial a adultos mayores, quienes están dentro del grupo de riesgo.

“Me encerré a pensar que soy asintomático porque puedo contagiar a otras personas. Si es así, lo mato y yo no voy a ir con eso en mi conciencia. Si veo un anciano, lo voy a matar, con alguien que tenga una enfermedad previa también va pasar lo mismo”, resaltó Miguel Arce desde el país azteca.

Cabe mencionar que el artista no puede confirmar si tuvo o no coronavirus, ya que jamás se hizo una prueba de descarte:

“Yo creo que estuve contagiado, pero no lo sé a ciencia cierta porque no me hice el examen. Acá no es gratis la prueba, tiene un costo”, indica.