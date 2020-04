Yahaira Plasencia estaría pensando en boda: “No la televisaría”

La cantante de salsa Yahaira Plasencia reveló hace algunos días que está pasando la cuarentena junto a Jefferson Farfán en Europa.

La ‘Reina del Totó’ afirmó que está viviendo un gran momento sentimental y personal.

"He estado casi tres años soltera y estuve tranquila", indicó ‘La Yaha’.

Pero lo que sorprendió a todos sus fans fue cuando Plasencia respondió si se animaría a pasar por televisión su boda, si se llega a casar con Jefferson Farfán.

"¿Si me animaría a televisar mi boda? No, si algún día me llego a casar creo que la boda es un momento tan lindo que solo tiene que estar gente cercana a mí y que me valoro por lo que soy, quisiera algo privado y lindo", indicó.

‘La Patrona’ también se mostró muy feliz por la sorpresa que le dio Farfán en el día de su cumpleaños número 26.

"Cumplí 26 años. Hicimos una reunión bonita y la pasamos súper bien. Comimos lomo saltado, arroz con pato, papa a la huancaína, así que fue un excelente cumpleaños", afirmó.

"Estoy tranquila y feliz. El mejor regalo es tener salud, estar bien y que mi familia lo esté", añadió.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre los comentarios de Melissa Klug?

La salsera también opinó sobre los comentarios que tuvo Melissa Klug al compararla con ‘La Usurpadora’.

"Comentarios siempre van a haber, a mí en realidad me da igual, estoy tranquila. La prioridad es preocuparnos por nuestras familias y amigos, no por cosas sin importancia. A mí me da igual (sus comentarios). Soy feliz porque tengo a Dios en mi corazón, a mi familia sana y siempre he tenido trabajo", confirmó.