Brian Rullan se pronuncia en medio de confirmación de divorcio de Laura Spoya: “Lástima que lo que Dios unió, el hombre lo separe”

Después que Laura Spoya se pronunciara públicamente que está en trámites de separación del padre de sus dos hijos, él todavía no ha dicho nada en sus redes sociales, aunque ha compartido más de un mensaje en modo de indirecta. No obstante, ha llamado la atención que, fiel a su estilo el dio ‘like’ a algunos comentarios, entre los que estaba uno que fue calificado como una supuesta indirecta.

Por ahora, se desconoce la razón exacta que impulsó la ruptura, pero la ex Miss dejó claro que el dinero no fue un factor determinante. Su aclaración llegó tras recibir una ola de comentarios malintencionados en redes sociales, por lo que no dudó en salir al frente para desmentir especulaciones.

"No he querido hacer un circo y siento que se está convirtiendo en un maldito circo. Sé la mujer que soy. Todo lo hago por mis hijos, siempre he velado por la estabilidad de mi familia y nunca he necesitado de nadie para salir adelante y me molesta que usen calificativos tan fuertes, siento que límite del respeto se perdió", dijo Laura Spoya en 'Good Time'.