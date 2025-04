Pamela López y Pamela Franco , dos de las figuras más destacadas de Chollywood, han acaparado numerosas portadas en los últimos meses. Aunque el vínculo más comentado entre ellas ha sido su relación con el futbolista Christian Cueva , este no ha sido el único lazo que han compartido a lo largo de sus vidas.

En una reciente entrevista para la Chola Chabuca, la exesposa de Christian Cueva compartió detalles inéditos de su vida antes de alcanzar la fama. La empresaria reveló que, a pesar de sus aspiraciones académicas, no logró terminar sus estudios en Contabilidad y Administración.

A diferencia de la ex Alma Bella, quien no pudo completar sus estudios, Pamela Franco sí culminó su carrera. En una entrevista, la empresaria confesó que finalizó sus estudios en Contabilidad y hasta llegó a colegiarse. 'Terminé mis estudios de contabilidad. Vine a trabajar a Lima en mi carrera, estudié en la universidad de Chimbote y me colegié en cinco años', explicó con orgullo.