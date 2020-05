Andrés García conmovido vende sus lujosas propiedades para poder vivir | VIDEO

Andrés García, famoso por ser uno de los intérpretes de México consagrado por su talento desde joven en exitosas telenovelas, sorprendió al revelar que se encuentran en la ruina.

¿El actor Andrés García perdió sus propiedades?

El artista reconocido por sus diversos papeles en melodramas, decidió confesar la verdad de su situación económica.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, el actor narró que antes de iniciar la pandemia, ya enfrentaba perdidas económicas, llegando a empeorando con la crisis sanitaria. A parte, que se encuentra alejado de la pantalla chica hace años y fue operado de la espalda.

Ante ello, los ahorros de García han ido disminuyendo y lo han llevado a poner a la venta varias propiedades: "El problema de falta de ingresos lo tengo desde antes de la pandemia".

"Ya tengo como 7 y 8 años que no he podido trabajar, estoy vendiendo propiedades que son grandes, estoy vendiendo mi castillo en el Ajusco y no he podido producir", indicó Andrés.

El artista también dejó en claro que durante su carrera nunca ha pedido dinero ni trabajo.

¿Cómo son las lujosas casa de Andrés García?

El protagonista de melodramas al pasar graves aprietos económicos, a puesto a la venta algunos de sus inmuebles como su castillo ubicado en el Ajusco que presentó problemas legales con el Estado hace más de dos años.

