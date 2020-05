Frida a Alejandra Guzmán: “Desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”

La hija de Alejandra Guzmán volvió a generar polémica al revelar detalles inéditos de su niñez, contando que fue golpeada mientras su madre consumía alcohol o drogas.

El enfrentamiento parece nunca terminar. Por ello, Frida Sofía no dudó en hacer público en una entrevista los conflictos familiares que vivió durante su crianza.

La joven manifestó a TV Notas que sufrió maltrato por parte de su mamá, invitándole a la intérprete ir a un especialista para que analicen quién dice la verdad.

¿Alejandra Guzmán golpeaba a su hija Frida Sofía de niña?

Frida asombró al contar que agredió a la artista tras defenderse de las agresiones que recibía de ella. “Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa".

"A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada".

Frida Sofía en Instagram pide que escuchen su verdad

La primogénita de la mexicana manifestó que piensa escribir un libro redactando toda su verdad, lamentando que el público tome su testimonio como ataques contra su mamá.

“El tiempo pondrá todo en su lugar y yo soy fiel creyente de la ley divina, aunque este tema ya es demasiado tóxico”, agregó.

A su vez, Frida invitó a la artista ir a terapia juntas y se revele quién no se encuentra bien de su salud mental.

“Siempre sale con que estoy mal y que necesito terapias, y por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho, le propongo que vaya conmigo la psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy superenferma mental, debe haber una razón, ¿no?”, enfatizó.

Frida Sofía desmiente Alejandra Guzmán si tuvo o no un romance con su expareja

La única heredera de Alejandra se burló de su declaración por decir que nunca había mentido. “¡Por Dios!, ¿quién no ha mentido en su vida? Lo que pasa es que se le mete la actriz y es impresionante, pero ya no quiero nada de ella, ni su paellido, ni su dinero, lo único que hace es decir que me dio y todo tiene que ver con dinero; mejor hubiera estado fregón que me hubiera dado un poquito de amor.

"Juró por Dios que es falso que haya tenido algo que ver alguno de mis exnovios, pero que lo jure por mi vida, que me muera yo si es que no se acostó con mi ex, a ver si es cierto”, finalizó.

Alejandra Guzmán responde a su hija

Hace dos semanas, la rockera desmintió y negó que tenga que ocultar algo en su vida, además confesó que Frida intentó pegarle a su padre.

A su vez, manifestó que ha intentado comunicarse con ella en su cumpleaños sin tener repuesta por su parte.