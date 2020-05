¿Cómo pasó con Lisette y Carlitos de 'La Usurpadora? Mira cómo cambiaron sus vidas

La novela de Televisa que cerró los años 90 con éxito fue 'La Usurpadora' por su trama y personajes que cautivó a miles de televidentes.

Pero los que se robaron el corazón de todos fueron los más pequeños del melodrama, Lisette y Carlitos, quienes ahora sombran con su radical cambio y siguen unidos pese a los 22 años que pasaron

¿De qué trató 'La Usurpadora'?

La historia narrada por la producción de Televisa contaba la vida de dos hermanas gemelas que se separaron al nacer, Paola y Paulina que solo se diferenciaron por sus opuestas personalidades.

Una tuvo una la oportunidad de crecer con lujos, mientras Paulina era humilde y su mamá estaba al borde de la muerte. Paola se llega a casar con Carlos Daniel, un soltero adinerado con dos hijos, y al darse cuenta que tiene una hermana le propone que la usurpe sino la culparía de robo e iría a prisión. Al final acepta mientras su hermana se escapa con su amante.

¿Cómo ha cambiado la vida de Lisette y Carlitos de 'La Usurpadora'?

Han pasado más de dos décadas desde su actuación en la novela y hoy esa niña es María Solares, una joven comunicóloga que se graduó con honores, según dijo en una entrevista para People en mayo de 2019.

Solares vive alejada del medio. El melodrama de 1998 fue su debut y despedida en las telenovelas. En esa misma entrevista reiteró que desde que dejó La Usurpadora no volvió a tener contacto con el elenco.

Algunos de sus fans le han preguntado si por lo menos ha estado en comunicación con Sergio Miguel, Carlitos, quien interpretaba a su hermano Carlos Bracho. Sin embargo, comentó que entre redes sociales hubo una respuesta. "No he tenido un contacto con él, un día me contestó un mensaje de Instagram".

Tras dedicarse a ser 'freelance' como 'community manager' de redes sociales, María Solares tuvo la curiosidad de regresar a la actuación y resurgió con el proyecto 'Yo soy Lisette Bracho'.

Luego de la telenovela, el pequeño Carlitos, participó en Carita de ángel y algunos comerciales, pero se retiró de los reflectores y le dijo adiós a su carrera artística y ahora de dedica a su nueva vida a través de las alfombras rojas como producto de eventos.

Maria Solares en Instagram cautiva con su belleza

La exintérprete cautiva en su plataforma digital con su belleza y demuestra que es amante de los viajes, por ello, en una oportunidad vino a Perú para visitar Machu Picchu.

Sergio Miguel en Instagram y su radical cambio

El intérprete por su lado, suele ser activo en sus redes sociales donde compartió una imagen en cuarentena. A su vez, cuenta con su propio blog personal y confesó ser amante de los viajes.

Además, en su cuenta comparte fotografías de importantes galas de cine o entretenimiento a nivel mundial, realizando lo que ama.