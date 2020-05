'Loreto' de Rubí y el conmovedor momento que intentó suicidarse | VIDEO

El exitoso melodrama de 'Rubí' cautivo a miles de personas por su trama y personajes, de los cuáles, uno de ellos destacó por su frivolidad.

Loreto querido y odiado por apañar la lujuria de la protagonista interpretada por Bárbara Mori, conmovió al contar el momento complicado que pasó cuando intentó quitarse la vida.

¿De qué trataba el personaje de Loreto en 'Rubí'?

Recordemos que Loreto, fue el mejor amigo de la protagonista Rubí (Bárbara Mori). Durante años, el diseñador de modas fue testigo de todas las malas acciones que hacía la despampanante mujer a fin de conseguir fortuna y el amor de Alejandro y Héctor.

¿Por qué Luis Miguel Pita se quiso suicidar?

El famoso artista, Luis Miguel Pita Gómez, no ha tenido una vida color de rosa, por ello, en medio de la traición intentó suicidarse en su departamento de México en 2003.

El hecho ocurrió luego que Miguel se asoció con unos amigos para montar la obra de teatro infantil 'El mago de Oz', proyecto el cuál invirtió sus ahorros de cinco años.

Sin embargo, sus compañeros lo estafaron, dejándolo con deudas y problemas, situación que lo llevó a hundirse en una terrible depresión y con varias copas encima intentó suicidarse, cortándose las venas, sin imaginar que sus vecinos le salvarían la vida.

"Me encontraba en mi casa y ellos se dieron cuenta de que algo pasaba porque no había luz, yo mismo bajé los apagadores de corriente, entonces empezaron a tocar la puerta y como no respondía tuvieron que entrar por un domo. Me encontraron y me llevaron al hospital", indicó en una entrevista al diario 'El siglo de Durango'.

A los pocos meses de este terrible suceso, el productor José Alberto Castro lo invitó a participar en la telenovela 'Rubí' con un personaje que marcó la historia: "Me hizo revivir. Atravesaba un momento muy difícil a nivel personal", dijo el actor en entrevista con el portal Teleprograma.

Mira el antes y después de Luis Miguel Pita Gómez

El intérprete inició su carrera artística debutando en la novela 'Pasión y poder', recibiendo el premio a mejor revelación masculina en los premios TVyNovelas en 1989.

El famoso pese a los difíciles momentos que ha enfrentado, como perder a su mamá a los 12 años, sigue impresionando con su talento como lo hizo el año pasado con la novela 'Médicos, línea de vida'.

¿En qué telenovelas participó Luis Miguel Pita?

Durante 30 años, el artista actuó en varias producciones como 'Cuando llega el amor', 'La dueña', 'Luz clarita', 'Cómplices al rescate', 'Rubí', 'La fea más bella', 'Al diablo con los guapos', 'Para volver a amar' y 'Triunfo del amor'.