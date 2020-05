Novio de Samaha Lobaton rompe silencio tras el embarazo de la joven | FOTO

La exchica reality Samahara Lobatón, luego de compartir emocionada su embarazo con una tierna imagen de su bebé desde su barriguita en su cuenta de Instagram, su novio se manifestó, ¿qué dijo?

Novio de Samahara Lobatón rompió su silencio en Instagram

La pareja de la joven se pronunció desde sus redes sociales sobre su paternidad. Youna sorprendió al dedicar unas emotivas palabras, mostrando la foto de su primogénito.

A su vez, confesó su miedo de no ser el padre perfecto pero que intentará hacer su mejor rol para que esté feliz su familia.

"No dejo de pensar en el futuro con miedo, de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más", sostuvo.

Además, pidió paciencia y sabiduría para criar a su pequeño. "Espero que Dios me de fuerzas para no soltarte nunca y sabíduria necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor", finalizó.

Samahara Lobatón en Instagram confesó su embarazo

La hija de Abel Lobatón reveló su gestación desde su plataforma digital: "Y un ser maravilloso viene en camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien".

"Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro! No hay porque esconderlo más es una bendición, hoy con casi 17 semanas estoy feliz con una vidita que crece súper sana y fuerte en mi", indicó Lobatón.

¿Cómo ha tomado la noticia Melissa Klug sobre el embarazo de su hija Samahara Lobatón?

Karla Tarazona confesó detalles inéditos de cómo Melissa Klug ha enfrentado la noticia de su hija y su nieto. “Yo me enteré en mi cumpleaños, el 18 de mayo, la felicité a la futura nona”, expresó la locutora radial entre risas, pero resaltó que la llegada de un bebé hacía reflexionar a una mujer sobre el esfuerzo que hace una madre sobre su hija.

Ante el hecho de una reconciliación entre Melissa y Samahara Lobatón, reveló: “Uno cuando es mamá comprende a su mamá, esperamos que esto la haga recapacitar”.

De acuerdo a lo manifestado por Karla Tarazona, Klug la espera con los brazos abiertos a pesar de todo. A su vez, destacó que quizá se de un acercamiento entre madre e hija por el futuro del bebé que viene en camino.