Samahara Lobatón contó cómo se enteró que estaba embarazada [VIDEO]

Hace unos pocos días nos enteramos que Melissa Klug y Abel Lobatón se convertirán en abuelos por primera vez, pues su hija Samahara Lobatón confirmó en Instagram que está embarazada de cuatro meses.

Luego de esta confirmación, Samahara Lobatón se animó a contarle a sus seguidores de Instagram cómo quedó embarazada, cómo se enteró y cómo reaccionó su familia.

Samahara lobatón revela cómo quedó embarazada y cómo se enteró

La hija de Melissa Klug narró que se sorprendió al enterarse que estaba embarazada, ya que ella había utilizado métodos anticonceptivos.

Sin embargo, Samahara Lobatón también mencionó que al estar internada en la clínica se olvidó de ponerse la inyección.

"Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, comentó.

Además, la joven de 19 años reveló que recién se enteró que estaba embarazada cuando tenía 8 semanas.

“Se supone que para el mes de febrero como no me cuidé, salí embarazada. Yo viajé, me fui de paseo, me fui de viaje a Punta Cana, estaba embarazada y no lo sabía. Hacía mi vida normal y me enteré mucho mucho tiempo después”, señaló.

"Me enteré porque obviamente no me venía la regla, pero como soy irregular tampoco estaba tan asustada. Entonces fui al ginecólogo y me dijo que había que hacer una prueba solo para descartar porque seguramente era que mi cuerpo estaba regulándose. (...) De frente fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos, ya estaba formadito”, narró.

Samahara Lobatón contó cómo reaccionó su familia al enterarse que estaba embarazada

A través de sus historias de Instagram, Samahara Lobatón también reveló que las primeras en enterarse de su embarazo fueron sus hermanas y una tía muy cercana a ella. Luego se lo contó a su Melissa Klug y a Abel Lobatón.

La joven agregó que su familia, así como la de su pareja se alegraron con la noticia y lo tomaron bien.