Samahara Lobatón anunció su embarazo con una tierna imagen de su bebé | FOTO

Samahara Lobatón luego de mantener en privado su embarazo, decidió compartir la pronta llegada de su bebé a través de su cuenta de Instagram.

Ante la sorpresa por la noticia, la hija de Melissa Klug compartió unas emotivas palabras, mostrando una tierna e inédita foto de su ecografía.

Samahara Lobatón en Instagram confesó su embarazo

La exchica reality emocionada reveló: "Y un ser maravilloso viene en camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien".

"Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro! No hay porque esconderlo más es una bendición, hoy con casi 17 semanas estoy feliz con una vidita que crece súper sana y fuerte en mi", agregó Lobatón.

Ante las críticas que quizá podrían ocurrir por su edad, manifestó: "Ya sé que soy super joven, me falta mucho por vivir, no se lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con mi bebé (porque recién sabré el sexo), seré feliz con él y seré la mejor mamá que pueda ser".

¿Qué Abel Lobatón sobre el embarazo de su hija Samahara Lobatón?

Hace una semana, el programa de Magaly Medina decidió consultarle al padre de la joven, Abel Lobatón, sobre la información que circulaba sobre un posible embarazo de su hija.

El reportero de Medina le consultó al exjugador: “Vemos a Samahara que está evitando mostrar la barriguita”. Por su parte, él le indicó que ya era Samahara una mujer adulta y tomaba sus propias decisiones.

“Ella es una mujer ya de 18 años, una mujer hecha y derecha y ya tomó sus propias decisiones y si llega en su momento, pues es parte de un ciclo de la vida de todo el mundo. Al momento no me han informado nada”, precisó Abel.

Además, contentó: “Bien, contento por ella. Cada uno toma sus propias decisiones, si ella toma la decisión de ser mamá, pues ya está, hay que apoyarla”.