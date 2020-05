Hija de Laura Bozzo señala que su mamá le critica a menudo sobre su figura

La hija mayor de Laura Bozzo, Victoria De la Fuente, confesó que su madre suele criticarla a menudo sobre su figura y frecuentemente discuten porque ella detesta las cirugías plásticas.

A través de su canal de YouTube, la abogada peruana subió un video en el que discute con su hija mayor sobre las cirugías plásticas.

“Mi hija Victoria es enemiga de las cirugías pero yo las amo. ¿A uds. que les parece? ¿Están a favor o en contra de las cirugías? ¡Quiero saber lo que piensas!”, escribió Laura Bozzo en su Instagram para motivar a sus seguidores a ver el video.

Durante este clip, la famosa peruana conversa con su hija mayor, quien opta por la belleza natural, además le reclamó a su mamá porque le molestaba con su apariencia física.

“Hoy en día estamos viendo poco a poco cómo en Estados Unidos al menos, está cambiando la ideología de la que la mujer no tiene que ser talla cero, que tú siempre me has jod*** con eso”.

Ante esto, Laura Bozzo le reclamó a su hija, pero Victoria le contestó: “Ay, mamá, si le digo que me de plata para cualquier cosa, me dice que no; si le digo que es para bajar de peso... ¡cash! ¡Anda, anda, opérate y hazte! O sea, que no me vengas a decir...”

La abogada se defendió ante las acusaciones de su hija: “Me estás dejando mal delante de todo el mundo”.

“Hoy en día se va a una transformación tal, que uno dice ya, realmente es un problema psicológico, ¿no?”, le increpó Victoria a Laura.

Pero eso no es lo único que se ve en el video. En este clip, Bozzo explica el porqué de sus cirugías.

“Yo tenía un gran tabique en la nariz, por lo que me hacían bullying en la escuela; que si las piernas eran de columna, porque las niñas eran bajitas y yo era un tremendo gigante de piernas largas; un caballete así en la nariz –repitió gesticulando- y las cejas unidas”.

“Tú sabes lo que era meterte al mar, en la playa, para impresionar a un hombre, y te metes algodones y tus tíos, tu tío Juan y tu tío Miguel me empezaban a señalar, ¡tiene algodones! ¡tiene algodones!”, narró la famosa peruana.