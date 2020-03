Algunas personas creen que la fama y el dinero es todo lo que se necesita para ser feliz en la vida; sin embargo, muchos famosos demuestran que esto no es así.

Lamentablemente, las constantes exigencias de la publicidad, donde se exige un cuerpo perfecto, y las presiones de sociales, hacen que muchas celebridades caigan en desórdenes alimenticios.

Celebridades que han luchado contra desórdenes alimenticios

Muchas celebridades han pasado por una infancia con problemas, los cuales han afecta directamente con su autoestima. Incluso la llegada de la fama solo les ha traído ansiedades por cumplir todos los estándares de belleza y cayeron en la anorexia y la bulimia.

Angelina Jolie, Demi Lovato , Anahí y Zayn Malik son algunos de los famosos que han luchado contra desórdenes alimenticios y han ganado la batalla.

Angelina Jolie

La actriz dijo que la excesiva pérdida de peso que sufrió en el 2007 se debió a la muerte de su madre.

Demi Lovato

Recibió tratamiento para la bulimia y la anorexia en 2010. Ahora se ha convertido en portavoz de mujeres jóvenes con trastornos alimenticios.

Anahí

La cantante y actriz mexicana sufrió una anorexia tal que la llevó a participar hace más de una década en una campaña para crear conciencia sobre el terrible mal que afecta a personas de todas las edades.

Lady Gaga

Con un comunicado confesó a todos sus seguidores que durante mucho tiempo odió su cuerpo. La lucha para que todos aprendan a amarse tal y como son se ha convertido en una cruzada personal. La cantante convivió con la anorexia y la bulimia desde los 15 años.

Victoria Beckham

Gracias a su biografía descubrimos que había padecido trastornos alimenticios al comienzo de su fama con las Spice Girls, derivada de la presión a la que vivía sometida para estar delgada.

Eva Mendes

“Quiero que las mujeres sepan que se necesita mucho para que yo pueda lucir así y que lucho mucho con la comida, entre otras cosas", exclamó por redes la actriz y empresaria de moda al sincerarse sobre su pelea por mantener el peso.

Zayn Malik

El cantante habló sobre su lucha con un trastorno alimenticio en su nuevo libro, Zayn.

“No era como si tuviera alguna preocupación sobre mi peso o algo así, solo pasaba días, a veces dos o tres días seguidos, sin comer nada. Hasta que fue algo muy serio, pero en ese momento no lo pude reconocer”.

Lily Collins

La actriz tuvo una conexión muy íntima con su personaje en To the Bone. Al igual que Ellen en la película, Collins sufrió de trastorno alimenticio cuando era adolescente.

Laura Bozzo

"Desde adolescente he sufrido anorexia… Cuando era chica me sumergía en depresiones, no comía”, explicó la conductora peruana hace más de más de una década.

Hillary Duff

Admitió que en su adolescencia evitaba comer.

“Estaba demasiado delgada. No era un lugar saludable para mí. Era tan infeliz. Recuerdo que me dolían las manos porque no estaba obteniendo suficientes nutrientes”.