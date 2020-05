Yadhira Carrillo confesó que sufre de una terrible enfermedad por estrés y ansiedad

Yadhira Carrillo ha señalado que el estrés y la angustia le han pasado factura, pues fue diagnosticada con el síndrome de Ménnière, luego de sufrir una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad auditiva.

La esposa de Juan Collado confesó que hace unos días atrás empezó a sentir problemas en el oído y que en la actualidad solo percibe el 10 % de los sonidos que la rodean.

“Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”, declaró Yadhira Carrillo en una entrevista con ‘Ventaneando’.

La famosa mexicana mencionó que esta enfermedad se origina por la carga de estrés y ansiedad, tensiones que ha tenido desde que Juan Collado fue detenido en julio del 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Asimismo, señaló que recibe a diario su medicación y que en unas semanas podrá recuperar su capacidad auditiva.

“Vamos a ver si en dos meses podemos recuperarlo, entonces me dan medicamento para dormir en la mañana, tarde y noche, muy poquito. Lo que quiere el doctor es que esté muy tranquila para que pueda bajar el estrés y poder recuperarlo”, agregó.

Yadhira también contó que los primeros síntomas que presentó fueron vértigo y vómito, así que fue donde un especialista, quien le pidió que realice una prueba de audiometría en el que se percataron que solo percibe un 10 % de los sonidos.

Carrillo agregó que pronto se recuperará. “Todo se recupera, con mucha fe y comiendo muy bien y estando tranquilo no pasa nada. Nada pasa. Nada malo pasa”.