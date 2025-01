La influencer Pamela López rompió el silencio tras protagonizar un tenso enfrentamiento en el aeropuerto con Maqui Bravo , madre de Christian Cueva . La figura pública se vio envuelta en una acalorada discusión con su exsuegra, quien la insultó, desatando una polémica que no pasó desapercibida para los presentes en el lugar.

En la más reciente edición de Amor y Fuego se dieron a conocer todos los detalles del enfrentamiento entre Pamela López y la madre de Christian Cueva. Según relató la propia influencer trujillana, coincidió con los abuelos de sus hijos en el aeropuerto , e incluso compartieron el mismo vuelo a Lima. No obstante, jamás imaginó que sería víctima de insultos durante el encuentro.

“Eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos. Que escuche la gente, que eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos ni a mi hijo. Me tomas foto mientras vienes a emborracharte con tus amigas y con personas de dudosa procedencia”, manifestó Maqui Bravo.