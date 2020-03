Laura Bozzo a Irina Baeva: "Tú no eres inspiración de ninguna mujer" [VIDEO]

Laura Bozzo se mostró indignada al enterarse que Irina Baeva fue convocada por dar una charla por el “Día de la mujer”.

Pues, según indica la periodista peruana, Irina Baeva la “denigra como mujer” porque “nadie es feliz en la desgracia ajena”.

Irina Baeva anuncia que cancelaron su conferencia por el “Día de la mujer”

Hace unos días, a través de un comunicado en Instagram, Irina Baeva denunció que la discriminaron y por eso cancelaron su ponencia en la conferencia por el “Día de la mujer”, organizado por "What A Woman Mx".

“Con una mezcla de tristeza, coraje y frustración; les comparto que desafortunadamente ayer nuevamente me tocó vivir las consecuencias de los prejuicios que discriminan y segregan”, fueron las primeras líneas de su denuncia.

“Los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. La decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica”, agregó.

Laura Bozzo a Irina Baeva: "Tú no eres inspiración de ninguna mujer"

Ante este comunicado, a través del programa de ‘El Gordo y la Flaca’, Laura Bozzo emitió su opinión y arremetió contra Irina Baeva.

Asimismo, dijo que la pareja de Gabriel Soto no es una inspiración y la “denigra como mujer” porque “nadie es feliz en la desgracia ajena”.

“¿Cuál es la inspiración Irina? ¿El haberte metido y destruido una familia? Mi reina acá dice (en el comunicado) que piensas que tiene miedo de lo que opinen las redes sociales, no. Muchas mujeres como yo que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer no nos sentimos representadas por alguien como tú, tú no eres inspiración para ninguna mujer. Serás hermosa, serás preciosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras a mí me denigras como mujer porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, expresó Laura Bozzo.

Laura Bozzo prepara proyecto con Lizbeth Rodríguez, la ‘Chica Badabun’

La periodista peruana sorprendió en las redes sociales al anunciar que prepara un nuevo proyecto junto a Lizbeth Rodríguez, la ‘Chica Badabun’.

"Con mi adorada Lizbeth Rodríguez cocinando un proyecto espectacular. ¡Que se preparen los infieles!”, fue la descripción que colocó Laura Bozzo en su Instagram junto a una foto con la ‘Chica Badabun’.