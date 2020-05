Melissa Klug y la fuerte respuesta de Samahara Lobatón: “Me alejaré de quien sea necesario”

Luego que Melissa Klug hablara por primera vez sobre el distanciamiento que tiene con su hija Samahara Lobatón, la joven sorprendió con su reciente publicación en su cuenta de Instagram. Aquí, la exchica reality aclaró la situación que está viviendo a través de un mensaje.

Samahara Lobatón señaló en esta publicación que tiene proyectos y planes de vida, y que hará lo que sea necesario para lograrlo.

La joven resaltó que ha decidido ponerse en primer lugar ante los demás. ¿Una clara respuesta a su madre Melissa Klug?

"Me preocuparé por mi bienestar emocional y me alejaré de quien sea necesario. Me enfocaré en mis sueños, en los planes de Dios para mi vida y en todo lo bonito que ha de venir", es el mensaje que compartió Samahara Lobatón.

Cabe recordar que la joven de 19 años decidió irse a vivir con su pareja. Ante esto, Magaly Medina le preguntó a Melissa sobre cómo se sintió cuando supo de esta decisión.

"En realidad sí sufrí mucho, pero es parte de la vida. Yo también he sido joven. Ella pensará que tiene muchas personas a su lado, pero no hay nadie como la madre", respondió en aquella ocasión.

Melissa Klug también respondió qué haría si su hija resulta embarazada en esta convivencia.

"Yo siempre lo he dicho: 'las decisiones de mis hijos sean malas o buenas, siempre voy a estar para apoyarlos. Si Samahara estuviera embarazada, yo sería la primera en ayudarla", señaló.